Do bilboquê à pipa nos céus de Santo André

Narra a história que o bilboquê, ou ‘emboca-bola’, foi um dos brinquedos favoritos do rei Henrique III (1555-1589) e esteve em moda na Corte de Luís XIV (1638-1715). O certo é que o bilboquê também fez parte da gincana promovida pela Escola Estadual Professor Paulo Sinna na Vila Lutécia, Santo André, de 1974, como mostram as fotos divulgadas por Roberto Molero e Claudia Ferreira.

Ontem mostramos uma corrida com ovos, outra com pernas de pau, a fubeca na modalidade ‘triângulo’, meninas pulando corda, outra jogando amarelinha, uma corrida com sacos de palha – ou de estopa.

Hoje, mais brincadeiras daquela gincana de 45 anos atrás perpetuada graças às fotos tiradas e divulgadas – viva! – pelas chamadas redes sociais.

Antigamente as crianças tinham um calendário informal de brincadeiras para os períodos de aulas e nas férias. O mês que ventava mais era propício para empinar papagaio, por exemplo.

E numa fábrica da rota do frango com polenta, em São Bernardo, a Resana Indústrias Químicas, na hora do almoço, executivos de gravata agachavam-se para jogar bolinhas de gude – retornando à infância que levamos dentro do peito pelo resto das nossas vidas.

O bambu servia ao jogo do taco, e assim por diante. Parabéns Marina Moreno e Raimundo Villanueva Facundo por esta promoção e estas imagens tão bem guardadas. Tempo da infância pueril que a Vila Lutécia nos legou.

HISTÓRIA AMBIENTAL LOCAL

Conheçam o novo endereço do Centro de Referência em Educação Ambiental do Semasa: Rua Igarapava, 250, Valparaíso, em Santo André.

São vários cursos, várias promoções, muitas descobertas.

Muitas vezes desconhecemos caminhos tão próximos e que têm tanto a compartilhar.

‘História de uma coisa muito feia’

Sobre a morte do professor Adamastor Quixadá da Silva, em 1973, no sertão de Alagoas.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 13 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Sábado, 13 de maio de 1989 – ano 32, edição 7064

Manchete - Governo abre nova etapa de aumentos: remédios, selo, pedágio, aluguel...

Transportes – Grande ABC reivindica linhas de ônibus para o Interior: Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas e outras regiões.

Antonio Carlos Girelli, presidente do Sinfret (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento) avista-se com Orestes Quércia, no Palácio dos Bandeirantes.

O andreense Girelli diz ao governador do Estado que a região possui só uma linha que a liga a cidades que não pertencem à Região Metropolitana de São Paulo, no caso, a Baixada Santista.

Empreendedores – Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) entrega prêmios aos destaques de 1988, em noite de gala realizada no Tênis Clube local:

Sonia Maria Moura Chippari, Industrial.

Santo Padoveze, Prestador de Serviços.

Osmar de Freiras, Comerciante.

Em 13 de maio de...

1919 – Associação Beneficente do Centro da Federação dos Homens de Cor, em São Paulo, realiza romaria ao Cemitério da Consolação. Flores são depositadas sobre os túmulos de Luiz Gama e Antonio Bento, propagandistas da libertação dos escravos, e de Affonso Arinos, honorário.

No Rio de Janeiro, o segundo jogo do Sul-Americano de Futebol, com a vitória dos uruguaios sobre os argentinos por 3 a 2. Nos dois torneios anteriores o Uruguai foi o campeão.

Internacional – Do noticiário do Correio Paulistano: os finlandeses preparam-se para marchar sobre Petrogrado.

1924 – Fundada a Corporação Musical Carlos Gomes, em São Bernardo, que hoje tem sede própria, um acervo musical inédito e esperanças.

1979 – Fundado o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mocidade Fantástica de Vila Alice, em Santo André.

