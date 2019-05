Dupla é presa por roubar seis botijões de gás em São Bernardo

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 15:44



Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira após roubarem seis botijões de gás de uma distribuidora, localizada em São Bernardo. Os suspeitos foram detidos por agentes da Polícia Militar durante a fuga do crime.

De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos invadiram a distribuidora, no bairro Ferrazópolis, logo após a abertura do estabelecimento fazendo quatro funcionários reféns. Dois colaboradores foram agredidos durante a ação.

Após renderem os atendentes, os criminosos invadiram o depósito da distribuidora levando seis botijões. Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostram que os botijões tem sido comercializado na cidade com média de preço de R$ 76,69.

Foram roubados ainda três celulares de funcionários, duas chaves de dois veículos, e um computador responsável por armazenas as imagens de segurança do comércio. Logo após a ação criminosa, a dupla fugiu.

Com base no rastreamento de um dos celulares roubados, agentes da Polícia Militar conseguiram deter a dupla durante a fuga, próximo a Avenida Arco Iris. No veículo apreendido foram encontrados uma pistola .45, quatro aparelhos celulares, sendo três roubados de funcionários, além da quantia em dinheiro levada no caixa da distribuidora.

Os suspeitos identificados como Francinaldo Araujo Barbosa, 40 anos, e Davi de Souza Lima, 26, foram conduzidos ao 3ºDP (Assunção) de São Bernardo onde ficarão à disposição da Justiça.