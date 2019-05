Vidas em chamas

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 08:25



Se as pessoas soubessem que grande parte dos maus sentimentos e estagnação da vida é resultado do que nós mesmos fazemos, teríamos população bem mais resolvida. Mas não é o que se vê. Ao contrário. Nos deparamos todos os dias com situações de puro conflito, tristeza e mágoas, que poderiam ser resolvidas com terapia interna; ou seja, olhar para dentro de si. Isso ninguém faz, é muito mais fácil aceitar os ‘nãos’, julgando ser culpa do outro, nunca sua. Isso porque se tem a falsa impressão de achar que jamais faria isso consigo mesmo, mas faz a todo instante.

Se você reclama o tempo todo que não consegue nada na sua vida, já pensou se foi em busca mesmo? Já tentou mudar alguma coisa em você para que conquiste aquilo? Já parou para pensar se está vivendo a vida que queria, ou está vivendo a vida do outro? Sua felicidade é mesmo essa, ou você se faz de feliz para que te vejam assim? Quantas vezes por dia agradece a tudo o que recebe todos os dias? Ou acha que nada acontece, apenas vive todos os dias as mesmas coisas? Está cuidando da sua vida direitinho, preocupando-se de fato com o seu caminho, ou está mais preocupado em acabar com a vida do outro, se dar bem sem medir o sofrimento que causa no outro? É assim que deseja suas conquistas?

Veja bem, quantos são os problemas que o próprio ser causa a si mesmo, mas não se dá conta disso? Não acha que está prejudicando a própria vida, acha que está sendo esperto, inteligente, perspicaz, e ainda se orgulha disso. Pobre pessoa! Não percebe que o mau é só para si mesmo. Acha que está vendo ‘o circo pegar fogo’, mas não enxerga que a sua vida está em chamas. É maldade, inveja, intriga, raiva, insatisfação, colocando fogo na humanidade, trazendo os piores sentimentos para dentro da alma, estragando e estagnando a própria vida.

Dedique mais tempo a você. Coloque-se como a pessoa mais importante a ser analisada e julgada, estudada, admirada, orgulhosa de você mesma. Se as pessoas no mundo passassem a ter mais tempo para cuidar de si e ter mais compaixão, não haveria tanto desamor, tanto ódio, tantos transtornos psicológicos, tanta competição e tanta traição. Nunca se conquistou nada no ódio, como é que então hoje se acredita tanto nisso? Onde foi que tudo isso começou? Quais são os valores de hoje, eles ainda existem? Acho que não. Se tudo está do jeito que cada um quer, os valores se foram, e com eles a moral e a capacidade de amar também.

Maristela Prado é escritora, professora, biógrafa e autora do blog asletrasdavida.online .