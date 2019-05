Sônia Abrão diz que Anitta é um produto mediano e que affair com Neymar foi armado

09/05/2019 | 10:09



Sônia Abrão nunca escondeu sua antipatia por Anitta e durante participação no programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, a apresentadora disparou ainda mais críticas sobre a cantora.

Ao falar sobre a carreira da morena, Sônia afirmou que não lhe agrada o modo como Anitta leva sua carreira e que acha Ludmilla e Iza mais autênticas:

Existe um trabalho, que é um bom produto de consumo, rendeu muito. A visão comercial dela é muito maior que o talento musical. Ela é um produto mediano. Essa carreira internacional eu não vejo como internacional, vejo grandes acordos de empresas musicais fazendo que as coisas aconteçam. Não que ela tenha ido plantar sementes lá fora e as coisas foram florescendo espontaneamente. Acho ela muito mais comercial que artístico. Não me agrada. Respeito o trabalho, mas artisticamente não me convence 100%, prefiro a Iza e a Ludmilla, que são mais autênticas.

A jornalista também afirmou que Anitta tenta ficar sempre em evidência e citou o breve envolvimento com Neymar no Carnaval como uma das ocasiões que a beldade tentou se colocar na mídia a todo custo:

Você vê que tudo é muito fabricado para continuar em evidência. Ela chegou num patamar onde não precisava mais disso, dava para maneirar um pouco. O trabalho já fala por si. Aquilo foi orquestrado. O Neymar não teve responsabilidade afetiva, fez para ferir a Bruna Marquezine, com a colaboração dela. Só deu Anitta no Carnaval porque estava grudada no Neymar e todos querendo atingir a Bruna. Achei muito baixo astral aquilo. Tudo bem desmanchar um relacionamento e reiniciar com outra pessoa, mas para que cutucar? Com certeza foi de propósito, finalizou ela.