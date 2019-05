Região faz 1º feirão de emprego a deficientes

Da Redação



09/05/2019 | 07:16



O Grande ABC recebe amanhã o primeiro feirão de emprego com apoio para pessoas com deficiência. O evento é gratuito e acontece a partir das 13h na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André. A ação é organizada em parceria entre a entidade regional e o ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social).

O objetivo é inserir pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, tendo o suporte da metodologia de Emprego Apoiado, aplicada pela equipe do ITS Brasil. A edição no Grande ABC será a primeira do gênero em caráter regional no País.

A metodologia do Emprego Apoiado viabiliza suporte às pessoas com deficiência, antes, durante e depois de sua inserção no mercado formal de trabalho, de modo a assegurar que as pessoas com deficiência tenham condições de participar e contribuir ativamente na sociedade.

A parceria entre o Consórcio e o ITS Brasil contribui para que a região aumente o número de profissionais com deficiência inseridos no mercado de trabalho, trazendo diversidade e contribuindo com as empresas e a sociedade no geral.

Estarão presentes diversas empresas, de diferentes segmentos, de Santo André, São Bernardo e Mauá, que vão disponibilizar vagas de emprego e dar encaminhamento no processo seletivo, com análise de currículo e entrevista.

O presidente da entidade regional e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), participa da cerimônia de abertura do evento.

Pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS que buscam oportunidade de emprego na região podem participar do Emprega com Apoio. Para facilitar a participação, basta clicar no link e preencher o formulário. No dia do evento, é necessário apresentar currículo, RG, CPF, carteira de trabalho e laudo ou certificado de reabilitação profissional.