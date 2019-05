06/05/2019 | 09:15



A Casa das Rosas promove no sábado, 11, um debate com escritores e pesquisadores de romance histórico para compreender como o gênero evoluiu na literatura brasileira e quais são suas tendências. O evento terá a presença de dois finalistas do prêmio São Paulo de Literatura: José Roberto Walker, autor de Neve na Manhã de São Paulo (Companhia das Letras) e Ivone Benedetti, autora de Immaculada (Martins Fontes), e Cabo de Guerra (Boitempo), além do doutor em Letras pela USP Antonio R. Esteves. A mediação é de Bruna Meneguetti, autora de O Último Tiro da Guanabara (Reformatório).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.