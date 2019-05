Kylie Jenner faz tatuagem no braço de Travis Scott durante festa

05/05/2019 | 12:10



Kylie Jenner deixou os presentes de lado e conseguiu surpreender Travis Scott de uma maneira ainda mais especial no aniversário do rapper. Nesta semana, durante a festa de aniversário que organizou para o amado, a empresária resolveu deixar sua marca na pele de Scott.

O momento foi registrado por um estúdio de tatuagem, que foi contratado para a festa. No vídeo, Kylie aparece animadíssima enquanto pega os instrumentos para realizar uma tatuagem no braço do companheiro.

Com a ferramenta ligada, ela tatua algo, que não é possível identificar, e também fala sobre colorir o desenho. Sem esboçar qualquer reação enquanto Kylie tatua seu braço, Travis Scott apenas dá um leve sorriso após o término da rápida sessão.

Kylie também fez uma tatuagem no braço, no entanto, também não exibiu o resultado da nova arte em seu corpo. Será que eles fizeram algum desenho combinando ou uma frase fofa dedicada à Stormi?