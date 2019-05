USCS recebe simpósio internacional de comunicação

Da Redação



04/05/2019 | 07:00



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) recebe a terceira edição do Simpósio Internacional Comunicação e Cultura: Aproximações com Memória e História Oral. Diálogos entre Brasil e México na próxima semana, entre segunda e quarta-feira. O evento, que ocorrerá no campus Conceição, contará com apresentações de grupos de trabalhos, oficinas, festival de filmes, exposições de livros, entre outras atividades. Ao todo, são esperadas cerca de 200 pessoas para as atividades.

O simpósio fornece aporte teórico para estimular as pesquisas no campo das ciências sociais e da comunicação e informação. Agrega valor para a sociedade acadêmica e para o SNPG (Sistema Nacional de Pós-Graduação) da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ao suscitar o debate e avança para que novos caminhos se apresentem, ampliando o vínculo entre a interdisciplinaridade ao qual pertencem.

O evento, organizado em conjunto por quatro instituições – USCS, Udec (Universidad de Colima), Unip (UNiversidade Paulista) e Fundação Pró-Memória de São Caetano –, liderado pelas professoras Priscila Perazzo e Karla Covarrubias, reunirá pesquisadores das principais universidades brasileiras e latino-americanas, em três dias de seminários, palestras, colóquios e grupos de trabalho.

O primeiro simpósio foi realizado em São Caetano no período de 27 a 30 de abril de 2015. A segunda versão ocorreu na cidade de Colima, no México, de 24 a 26 de abril de 2017.

Outras informações podem ser obtidas em bit.ly/simposiouscs.