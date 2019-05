Vacinação contra o vírus Influenza tem ‘Dia D’ hoje

Da Redação



04/05/2019 | 07:00



A Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza terá seu ‘Dia D’ no Grande ABC hoje. Nesta data, todas as unidades de saúde da região estarão abertas para atendimento à população público-alvo da campanha.

A imunização contra o vírus da gripe é fundamental na prevenção de complicações da doença, principalmente, entre as pessoas que compõem o grupo de risco, orienta o coordenador do GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho. “Imunizar a população significa que estamos impedindo a circulação do vírus. As doses previnem que as pessoas fiquem doentes e amenizam as complicações em casos de problemas respiratórios”, afirmou Reple.

A campanha teve início em todo o Brasil em 10 de abril e foi dividida em etapas. Na primeira fase, que foi até 18 de abril, foi priorizado o grupo mais vulnerável, composto por crianças de até 6 anos e grávidas em qualquer período.

A partir desta segunda fase, iniciada em 22 de abril, a dose foi disponibilizada para todo o público-alvo da campanha, incluindo trabalhadores da saúde, idosos, professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas, pessoas com comorbidades (duas ou mais doenças simultaneamente) e outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.

A campanha segue até 31 de maio.