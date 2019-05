Arte por uma grande causa

Vinícius Castelli



04/05/2019 | 07:56



Criações artísticas cujo papel vai muito além de entreter, mas de chamar a atenção da sociedade para algo de absoluta importância, a da saúde auditiva. É com este intuito que a Fundação Otorrinolaringologia, junto com a Artery Produções, promove a mostra Ear Parade.

Para que isso aconteça, várias empresas estão patrocinando obras que estão sendo produzidas em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, e que darão vida à exposição. Uma das participantes é a Daron do Brasil, de Santo André, que financia obra da artista e restauradora Titina Corso.

Titina trabalha em peça de fibra de vidro e com vários tons de azul, batizada O Som Precioso, e que contará com um acessório para representar um aparelho auditivo dourado, como se fosse uma joia. “Conheci o conceito da Daron, que era sobre recuperar a audição de pessoas que vão se isolando sem perceber, pela deficiência, e batia muito com o meu estudo. Aqui mesmo e agora estamos sensibilizando pessoas, tanto gente como eu a observar melhor o outro como mais um montão de gente que tem passado aqui desde que começamos”, explica a artista.

Ela conta que gosta, especialmente, quando as pessoas chegam, olham o trabalho e dizem que viajaram na na sua pintura, “que nesse azul reconheceram o som do mar, é muito especial”,

No total a mostra será ilustrada por 60 esculturas de 2,40 metros no formato de orelha. Segundo Cristiane Cerqueira, gerente de relacionamento da Daron, a saúde auditiva ainda é deixada muito de lado pela população. “Quando as pessoas chegam ao centro auditivo, geralmente já estão com perdas profundas, severas, quase sem audição”, explica.

“Queremos que o brasileiro cuide mais da prevenção da perda auditiva. Quando a pessoa precisa aumentar muito o volume da TV, ou pede para que alguém repita muitas vezes as palavras por não estar entendendo bem, já precisa procurar um centro especializado”, alerta.

As obras que ilustrarão a Ear Parade estão sendo pintadas no próprio shopping, onde serão expostas entre os dias 25 de junho e 23 de julho. Durante todo o evento, profissionais ligados à saúde auditiva ensinarão aos passantes sobre cuidados básicos com os ouvidos.

De 24 de julho a 25 de agosto as peças serão espalhadas por diversos pontos da Capital paulista e, em seguida, irão a leilão, dia 29 de agosto, a partir das 19h. “Parte da renda será revertida à compra de aparelhos auditivos convencionais, implantes cocleares e à pesquisa de células-tronco em relação à surdez”, explica o professor Doutor Ricardo Ferreira Bento, otorrinolaringologista e idealizador do projeto.

Diretora da Artery Produções (CowParade e Elephant Parade) e uma das responsáveis pela organização do evento, Carolina Barreto explica que a exposição apresenta nova maneira de comunicar sobre a saúde auditiva, “que geralmente é bem técnica e pouco didática. Por meio das orelhas gigantes e da campanha informativa da Ear Parade, o público recebe a mensagem de uma maneira mais lúdica. As orelhas falam em alto e bom som: ouvir bem é qualidade de vida”, diz.

Como resultado, ela espera que mais pessoas previnam e cuidem da saúde auditiva. “Um evento com orelhas gigantes pintadas por grandes artistas nacionais certamente é inusitado e atrativo para a mídia. Já nas primeiras semanas de pinturas ao vivo a repercussão está sendo excelente e várias pessoas têm buscado se informar mais sobre o assunto”, encerra.



Ear Parade – Exposição. No Shopping Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569, em São Paulo. De 25 de junho e 23 de julho. Entrada gratuita. Já é possível ver os artistas criando as obras de arte no local.