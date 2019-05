03/05/2019 | 09:25



<EM>Entidades ambientalistas solicitaram ontem à procuradora federal dos Direitos do Cidadão do MPF (Ministério Público Federal), Deborah Duprat, a volta da inspeção veicular nos veículos automotivos, caminhões, motos e ônibus nas áreas mais poluídas do Brasil.

<EM>Os ambientalistas argumentam que, com o fim da inspeção veicular, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, não há garantias para a melhora da qualidade do ar e isso continuará a provocar elevado número de mortes em razão da poluição. Conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde), como consequência da poluição do ar, cerca de 50 mil pessoas morrem anualmente no Brasil.<TL>(do Estadão Conteúdo)