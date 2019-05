Movimentação por causa do Dia das Mães deve ter queda

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 07:07



O Dia das Mães é considerado o segundo Natal, ou seja, uma das melhores datas para os comerciantes. Porém, neste ano o valor movimentado no segmento do Grande ABC ficará abaixo do anterior. De acordo com a PIC (Pesquisa de Intenção de Compras) realizada pela Universidade Metodista de São Paulo, a data deve gerar movimentação comercial de R$ 129 milhões, o que representa 6,5% a menos em termos reais (descontada a inflação do período de 12 meses, que até março ficou em 4,58%) do que no ano passado.

Os dados interrompem uma sequência de altas consecutivas desde 2016. Ano passado, com expectativa de movimentação de R$ 132 milhões, a data era a melhor para a região em três anos. “Considerando as incertezas políticas e econômicas materializadas nos indicadores recentes do Produto Interno Bruto e na taxa de desemprego, entre outros, o Dia das Mães de 2019 deverá ser pior que o do ano passado, interrompendo a esperada recuperação que parecia iniciar-se no ano passado”, disse o coordenador de estudos do Observatório Econômico da Metodista, professor Sandro Maskio.

O valor médio que os consumidores revelaram estar dispostos a pagar por presente é de R$ 143, ou seja, praticamente sem variação real comparado aos R$ 138 que a pesquisa apontou um ano atrás.

Já em relação aos gastos planejados, que podem envolver demais presentes destinados a sogras e mulheres, além de complemento como jantar ou buquê de flores, o morador da região está disposto a gastar até R$ 210, cerca de 9% a mais do que em 2018, quando este dado era R$ 184 (os dados do ano passado foram recalculados considerando a média da inflação).

Os presentes mais procurados serão vestuário e joia ou bijuteria (26% da preferência cada um). Em seguida aparecem perfumes e cosméticos (20%) e flores (7%). Na lista também figuram as cestas de café da manhã e doces (4%), utensílios de cozinha (4%), entre outras opções.

Os estabelecimentos preferidos para compra da maioria são os shoppings centers, com 41,8% (leia mais abaixo). Em seguida vem o comércio formal dos centros das cidades, com 26%. O estudo tem como base 390 questionários validados, com margem de erro de quatro pontos percentuais e 95% de confiança.

Shoppings da região apostam em promoções para a data

Os shoppings centers do Grande ABC apostam em promoções para atrair consumidores. Entre os destaques neste ano estão os sorteios de um apartamento e de diversos modelos de veículos.

No Praça da Moça, em Diadema, a cada R$ 350 em compras, é possível trocar por um cupom para concorrer a um apartamento de 47 m², com dois dormitórios, localizado no Centro da cidade, que será sorteado no dia 17 de junho. A ação é conjunta com o Dia dos Namorados e também celebra os dez anos de aniversário do centro de compras.

O Atrium, em Santo André, também realiza campanha conjunta e sorteia semanalmente aparelhos iPhone XR mais um Apple Watch (participa quem consumir a partir de R$ 200).

No Grand Plaza, cada R$ 300 gastos nas lojas participantes, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um Volkswagen T-Cross. O Shopping ABC presenteia os clientes com um pingente Swarovski a cada R$ 350 em compras, valor que também dá direito a um cupom para concorrer a um Jeep Compass Sport.

Em São Bernardo, o Golden Square Shopping vai sortear sete smartphones Samsung S10e a cada R$ 200 em compras. O São Bernardo Plaza Shopping presenteia os clientes com um creme de mãos Nativa Spa Katiré, a cada R$ 250.

No Mauá Plaza Shopping os clientes concorrem a R$ 5.000 em compras e um Renault Captur Intense, a cada R$ 100. O ParkShopping São Caetano sorteia um colar com pingente da Vivara e cinco vales-compras de R$ 10 mil, a cada R$ 350 consumidos.