Teatro municipal recebe dois espetáculos no fim de semana

02/05/2019 | 16:04



O Teatro Municipal de Santo André apresentará dois espetáculos no fim de semana. No sábado (4), às 20h, o humorista Ary Toledo retorna à cidade para apresentar seu novo show. E no domingo (5), às 18h, será a vez do drama épico ‘Os Últimos Dias de Paulo de Tarso’. A agenda terá ainda oficina de filosofia para crianças, no Museu da cidade, o Tango no Sekku, a celebração do Dia dos Meninos no Japão, na Casa da Palavra Mário Quintana, todas no sábado, às 10h.



No espetáculo de Ary Toledo 2019, o humorista comemora 54 anos de carreira. Voltado ao público adulto, o show pretende divertir a plateia. Ary Toledo vai além de suas peripécias inspiradas nas crianças, aliado à sátira política atual, prato cheio para suas piadas hilárias. Indicação 14 anos. Ingressos de R$ 40 a R$ 80.



No domingo, o público poderá conferir o drama épico ‘Os Últimos Dias de Paulo de Tarso’. O espetáculo mostra a jornada de Paulo de Tarso na prisão na Antiga Roma. Convertido, ele narra a Lucas como passou de perseguidor e assassino de cristãos a maior evangelizador que o mundo já conheceu. A indicação é de 12 anos e os ingressos variam de R$ 30 a R$ 60.

Para as duas apresentações as entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou no link ww.bilheteriaexpress.com.br. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Exposições

O 47º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto está em cartaz no Salão de Exposições do Paço Municipal. Nesta edição, o salão conta com 42 trabalhos, produzidos por 21 artistas. São pinturas, desenhos, ilustrações, intervenções e instalações, entre outros, criados por diferentes, meios e técnicas, incluindo digitais e analógicas, linguagens híbridas e processos colaborativos, além do uso de variados suportes, temas e abordagens. Visitas gratuitas até 13 de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O endereço do Salão de Exposições é Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.



Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto está em cartaz a exposição ‘Deriva Viva’, de Juliana Freire. Em seu trabalho, a artista visual utiliza uma linguagem híbrida, do desenho e fotografia à performance. O endereço é rua Campos Sales, 414, Centro. Visitas até 11 de maio, de terça a sexta-feira das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h.



No Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa a atração é a exposição ‘InVisível’, com graffitis, ilustrações e fotografias de Santo André feitas por Drica Souza, Vinicius Cerchiari e William Pimentel. O museu está aberto de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e sábados das 9h às 14h30. O endereço é Rua Senador Fláquer, 470, Centro.



E o Saguão do Teatro Municipal e o Térreo I do Prédio do Executivo apresentam a exposição ‘Santo André é Você’, que homenageia os produtores culturais da cidade. Visitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Atividades gratuitas.



Outras atrações

Em parceria com a Universidade Federal do ABC, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa realiza neste sábado, às 10h30, a oficina de filosofia para crianças. Destinado a crianças com idade entre 6 e 10 anos o encontro tem como objetivo trabalhar o pensamento filosófico e investigativo. Por meio de leitura de livros de literatura infantil, elas poderão adentrar em um diálogo investigativo acerca de temas filosóficos. O endereço é Rua Senador Flaquer, 470, Centro.



E no sábado a Concha Acústica e a Casa da Palavra Mário Quintana recebem a celebração do Tango no Sekku, o Dia dos Meninos no Japão. A atividade, das 10h às 15h, contará com oficinas de origami e mangá, na Casa da Palavra, e demonstrações de artes marciais orientais, danças folclóricas e karaokê na Concha Acústica. O endereço é Praça do Carmo, 171, Centro. Atividades gratuitas.



Lazer

O projeto Domingo no Paço oferece série de atividades de lazer gratuitas no estacionamento do Paço Municipal, sempre das 10h às 16h. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro. Neste domingo (5), a ciclofaixa de lazer não funcionará.



A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari também é uma boa opção de lazer no fim de semana na cidade. O endereço é avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. O funcionamento é de quarta-feira a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Outra opção é a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel aberta de terça-feira a domingo das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Atividades gratuitas.



A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4433-0652, ou no site: http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/