Trabalhadores fazem procissão e convocam a refletir em São Bernardo

01/05/2019 | 09:19



Trabalhadores saíram em procissão, às 8h30, da sede do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) nesta quarta-feira (1º) e seguiram para a Igreja Matriz, onde participam da tradicional missa dos trabalhadores, realizada pelo bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini. É o segundo ano consecutivo que a entidade celebra o 1º de Maio homenageando o padroeiro dos trabalhadores metalúrgicos, São José Operário.

De acordo com a Polícia Militar, participam cerca de 250 pessoas. Já de acordo com integrantes do sindicato, o número chega a 350. Segundo eles, não é um ano para comemorações, mas para reflexão e militância contra a Reforma da Previdência, por mais empregos, pela liberdade de expressão e contra o ódio.