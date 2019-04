Online e de graça: confira curtas-metragens de terror e ficção científica

Marcella Blass



30/04/2019 | 10:18

André Ricca é um diretor de cinema de ficção científica, terror e fantasia. A principal característica do seu trabalho é a interação de elementos vivos com seres gerados (bizarros) por computador. Entre seus filmes mais bem sucedidos estão “Spider Danger”, que conta a história de uma aranha gigante após a queda de um meteorito, e “Aliens Night”, sobre abduções por extraterrestres.

O mais legal do trabalho do cineasta é que ele disponibiliza todos os seus curtas-metragens online e de graça no YouTube. Se você é fã do cinema de terror e fantasia, as produções são uma boa pedida para matar o tempo. Confira, abaixo, uma das principais produções de André Ricca, e o conteúdo completo no link:

