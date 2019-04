Ventos de 50 km/h derrubam 15 árvores

Bia Moço

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



30/04/2019



A forte chuva que atingiu a região no domingo, com ventos de até 50 km/h, provocou a queda de pelo menos 15 árvores no Grande ABC, causando estragos a residências e estabelecimentos comerciais.

Com duração de pouco mais de três horas, o temporal pegou de surpresa moradores que curtiam atividades de recreação nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Em Santo André, responsável pelo maior volume de ocorrências – ao todo dez quedas de árvores –, a Prefeitura teve de antecipar o encerramento da Feira da Fraternidade devido às fortes chuvas. Ainda foi registrada a queda de uma estrutura metálica na Rua Carneiro Leão, na Vila Scarpelli, em frente à Instituição Beneficente Lar de Maria.

Na cidade, moradores da Rua das Rosas, altura do número 145, na Vila Marina, relataram momentos de angústia ao verem suas casas atingidas por galhos de árvore que fica em frente às residências. Além de carros e telhas quebradas, poste de ferro caiu e rompeu a fiação telefônica. “Jurei que meu muro havia desabado”, contou a aposentada Áurea Padovani, 68 anos, que estava em casa no momento do incidente.

Na vizinha São Bernardo, frequentadores do Parque da Juventude – Città Di Maróstica gravaram a queda da cobertura do palco instalado na área verde. Ninguém se feriu durante o incidente. Questionada sobre o assunto, a Prefeitura informou que não iria se manifestar sobre o episódio.

Em Diadema, segundo a Defesa Civil, três árvores foram registradas na cidade, sendo que uma delas provocou danos estruturais no Restaurante Frango Assado, localizado na Rodovia dos Imigrantes. Foi observada ainda a queda de outras duas árvores. Não houve vítimas em nenhum dos casos.

DEMAIS ESTRAGOS

No Litoral, duas pessoas morreram durante o forte temporal de domingo. A primeira vítima confirmada foi a ambulante Isabel Cristina, 51, que não conseguiu escapar de uma árvore, que caiu em São Vicente.

Na noite de ontem, foi confirmada a morte da modelo Caroline Bittencourt, 37. O corpo dela foi localizado, entre as praias da Cigarras e Figueira, em São Sebastião, quase 24 horas após a mulher ter desaparecido no Canal de São Sebastião ao cair da lancha em que estava. A Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros participaram da operação que realizou as buscas. A vítima foi reconhecida de imediato pela descrição das roupas que usava.

Os ventos do forte temporal, que chegaram a 123 km/h, causaram destruição em diversas cidades da Baixada Santista.

A prefeitura de Ilhabela chegou a decretar estado de emergência após os estragos causados pela chuva. O vendaval no Litoral Norte derrubou cerca de 300 árvores, interditou a Estrada de Castelhanos e o pier principal da ilha e deixou sem energia e telefonia diversos bairros.