Ramalhão sofre virada da Inter no primeiro jogo da final da A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/04/2019 | 22:03



O Santo André sentiu a sensação de estar perto do título da Série A-2 quando abriu o placar contra a Inter, ontem, em Limeira. Mas o time não suportou o calor acima dos 30°C e entregou os pontos no segundo tempo. Sofreu a virada por 2 a 1 e agora depende de vitória na quarta-feira, às 11h, no Bruno Daniel, para alcançar o tetracampeonato. Se impor um gol de diferença, leva a decisão aos pênaltis. Dois ou mais, fica com o troféu. Qualquer outro placar favorece o time do Interior.



Durante a semana, o Ramalhão prorrogou o vínculo do atacante Maikinho, que vencia ontem, para que ele pudesse disputar as finais, mostrando ambição pelo título. E o jogador correspondeu. Abriu o placar aos 40 minutos ao ganhar disputa com o lateral-direito Alisson e encobrir o goleiro Moisés, marcando golaço.



Na segunda etapa, o Santo André tentou cadenciar o jogo e a Inter foi com tudo para tentar o empate. Conseguiu aos 17, em bela tabela concluída por Tcharlles. E virou aos 29, em cabeceio de Marquinhos.



Mesmo com o placar, a Inter seguiu em cima do Ramalhão e transformou o goleiro Thomazella em protagonista. Mas a melhor chance para marcar caiu nos pés de Victor Sapo, que, livre na área, isolou e desperdiçou a chance do empate.



Autor do gol, Maikinho lamentou o resultado. “Não foi o que viemos buscar, mas temos todas as chances de reverter no segundo duelo”, comentou ele, que foi substituído no intervalo. “Foi opção do treinador. Não entendi nada, mas tudo bem”, acrescentou.