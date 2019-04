Katherine Schwarzenegger faz chá de panela para celebrar seu casamento com Chris Pratt

28/04/2019 | 11:10



Fofura! Katherine Schwarzenegger fez um chá de panela em sua casa no último sábado, dia 27, para celebrar o seu casamento com Chris Pratt. Segundo informações do site norte-americano People, a festa foi bem intimista e contou somente com a presença de familiares e amigos próximos da modelo. E sabe quem esteve por lá? A apresentadora Oprah Winfrey! Chique, hein?

O ambiente estava todo decorado com flores brancas e velas, além de ter música ao vivo tocando ao fundo. Katherine estava com um vestido longo e branco, com o cabelo solto com um lado puxado para trás com um grampo, também da cor branca.

Os pais da artista, Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger, também deram uma passadinha no chá de panela. O noivo, Chris Pratt, foi outro que apareceu por lá.

Fontes disseram à People que o casamento dos dois também terá essa vibe mais intimista:

- O casamento de Chris e Katherine será muito íntimo, apenas com seus entes queridos mais próximos. Eles não querem que seja um circo. O foco será o compromisso entre eles, e Deus desempenhará um papel muito importante em seu grande dia. Tem sido um momento tão especial não apenas para eles, mas também para suas famílias. Todo mundo está bastante animado.

E você, também está ansioso para conferir a cerimônia dos pombinhos?