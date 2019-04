Vereadores de Diadema aumentam R$ 478 nos próprios salários

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 16:55



Os vereadores de Diadema aprovaram na sessão de ontem, em definitivo, aumento de R$ 478,23 nos próprios salários. Com o reajuste, de 4,58%, os subsídios dos 21 parlamentares subirá dos atuais R$ 10.441,81 para R$ 10.920,04 já a partir desde mês. O aumento causará impacto de R$ 120,5 mil por ano na folha de pagamento só com os contracheques dos políticos.

A Câmara também aprovou reajuste, no mesmo índice, para todos os funcionários da Casa, incluindo comissionados e servidores de carreira, também retroativo a 1º de abril. Segundo dados do setor de contabilidade da casa, o aumento elevará para R$ 27,9 milhões os gastos com a filha de pagamento neste ano. Já o funcionalismo da Prefeitura ainda aguarda desfecho da campanha salarial deste ano – a categoria pede 7% de reajuste nos salários.

O último reajuste dos salários dos vereadores em Diadema ocorreu já nesta legislatura. Em 2017, os mesmos parlamentares elevaram em 2,45% seus próprios subsídios.