Ambulância estaciona ao lado de casa de Meghan Markle e príncipe Harry e fonte diz que bebê deve nascer hoje

26/04/2019 | 12:10



E parece que estamos cada vez mais perto de conhecer o rostinho do primeiro filho de príncipe Harry e Meghan Markle! Depois de a mãe da ex-atriz ter sido vista chegando na Inglaterra, justamente para acompanhar o parto, temos outro forte indício de que, em breve, o nascimento da criança deve acontecer.

Isso porque, segundo informações do Ok!, uma ambulância já está a postos na frente da Frogmore Cottage, casa onde ambos moram, no Castelo de Windsor. De acordo com o jornal, o veículo está lá há horas e aparentemente só deve sair, claro, quando for a hora de Meghan dar à luz!

Em entrevista ao Good Morning Britain, o editor do ITV Royal, Chris Ship, informou que a data do nascimento do bebê acontecerá mesmo nesta sexta-feira, dia 26:

- Sabemos que o bebê está vindo, na verdade, eu posso te dizer que a data do parto é basicamente hoje.

Hoje, amanhã, estamos realmente na iminência da chegada (do bebê).

Além disso, ele falou sobre a possibilidade de já ter ocorrido o nascimento:

- Aconteceu durante a noite? Bem, vamos colocar dessa maneira. Ainda não nos avisaram que aconteceu durante a noite, mas definitivamente vai acontecer a qualquer dia agora.

Por fim, concluiu:

- Tudo o que podemos dizer no momento é que o parto é iminente. Nós não sabemos se ela terá o bebê em casa, nós achamos que ela vai tentar, mas não temos certeza. Se ela irá ao hospital, eles não vão nos dizer qual hospital eles vão tentar e vão voltar antes mesmo de nos informarem qual é o hospital.

Bom, é isso! Em breve conheceremos o mais novo bebê da família real!