Fãs apontam que Rebeca Abravanel estaria grávida de Alexandre Pato

25/04/2019 | 17:10



Alexandre Pato e Rebeca Abravanel assumiram o namoro no início de 2019, mas parece que as coisas estão indo mais rápido do que imaginávamos! Recentemente, segundo um colunista, o casal foi visto saindo de uma clínica de fertilização, o que acendeu rumores de que talvez Silvio Santos ganhe mais um netinho em breve.

O boato só se intensificou depois que Rebeca postou a foto acima, onde aparece mostrando o buquê de flores que ganhou de Pato. Silvia, uma das irmãs da apresentadora, comentou na foto com um emoji de coração, um de mãos orando e um de um bebê com asas, como se fosse um anjinho.

Isso foi suficiente para que os fãs do casal começassem a criar teorias sobre uma possível gravidez. Rebeca e Pato ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas seria super legal ter mais um bebê na família Abravanel, né?