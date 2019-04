Gaeco faz busca e apreensão em São Bernardo; adjunto é exonerado

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 15:51



Atualizada às 16h55

O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), confirmou, na tarde desta quinta-feira, que exonerou o secretário-adjunto de Serviços Urbanos, Mário Orsolan. A demissão ocorre um dia depois de a pasta ser alvo de investigação.

Na tarde desta quarta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ligado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), e o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, deflagraram a Operação Lix em São Bernardo, com o objetivo de combater fraudes em licitações e os crimes de organização criminosa, dispensa ilegal de certame e corrupção ativa e passiva.

De acordo com o MP-SP, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade, especificamente Secretaria de Serviços Urbanos, que é chefiada pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). Também houve busca e apreensão na Capital. Ainda segundo a Promotoria, na residência de um dos agentes públicos houve a apreensão de R$ 135 mil em dinheiro vivo, já na residência do outro agente público foram encontrados cerca de R$ 8.500 em espécie.

O MP, porém, ainda não revelou os locais que foram alvos da operação, nem quem são os agentes públicos flagrados com montante em dinheiro vivo. A Promotoria também não detalhou quais contratos estão sob suspeita. “(Os valores encontrados) foram depositados em conta judicial e aguardam eventual comprovação da licitude da origem. Ademais, ainda foram apreendidos oito computadores, cinco celulares, cinco HD’s, cinco pendrives e documentos diversos. As investigações continuam e permanecem sob sigilo”, diz comunicado do MP-SP.

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo alegou "que apoia a investigação realizada pelo GAECO, do Ministério Público, detalhando que aguarda liberação do processo para ter o conhecimento do teor da investigação, para cuidadosa análise das providências e medidas necessárias. Salienta-se que todos os contratos solicitados pelo Ministério Público foram firmados na gestão passada, do PT. Esta gestão não firmou novo contrato com a empresa mencionada. Os nomes envolvidos na investigação prestarão os esclarecimentos pedidos. O secretário-adjunto da Secretaria de Serviços Urbanos já foi exonerado do cargo para apresentar sua defesa."