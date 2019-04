Santo André terá jogos noturnos no retorno à elite do Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019



Desejo da torcida do Santo André, os jogos noturnos voltarão a ser frequentes no Bruno Daniel. Quem garante é o prefeito Paulo Serra (PSDB), que anunciou a novidade ontem, em cerimônia realizada no Paço para homenagear o elenco do Ramalhão após a conquista do acesso à elite do Campeonato Paulista, conseguido domingo, contra o Água Santa, no Estádio do Inamar, em Diadema.



Questionado sobre possíveis melhorias no estádio, ele garantiu apoio no aluguel de geradores. “Vamos retomar a obra da secretaria (levar a pasta de Esporte e Práticas Esportivas para o local) e finalizar o estádio. A cobertura ainda é um sonho, porque tem custo elevado. Já a iluminação a gente resolve com gerador. Nisso já estamos trabalhando. É mais o custo de locação, que é relativamente simples de resolver, para a gente poder fazer jogo à noite. Isso resolve até o problema da cobertura, porque não tem o sol. Teremos iluminação de alta qualidade. É compromisso com o clube”, prometeu.



Além do estádio, Paulo Serra prometeu auxiliar o clube a conquistar novos patrocinadores. “A Prefeitura ajuda menos do que gostaria e mais do que poderia. É pouco, queria fazer mais. Fomos atrás de patrocínio, umas portas se abriram, outras não. Agora, com o acesso, vamos potencializar isso para poder ajudar”, declarou o prefeito, que agradeceu a equipe pelo acesso. “Muito obrigado! Quando o time leva esse escudo no peito, também leva o nome da cidade para todos os lugares”, acrescentou.



Presente à cerimônia, o presidente do Santo André, Sidney Riquetto, elogiou a postura do elenco na Série A-2. “Gosto de dizer que nossa camisa é pesada. A primeira vez que usei essa frase foi quando nos livramos do rebaixamento (no Paulistão), em 2017, contra o Audax, quando viramos um jogo praticamente impossível, com um jogador a menos. Agora faço um complemento a esta frase. Essa camisa pesa quando dentro dela estão homens de caráter, profissionais com dignidade, que tenham vergonha na cara, que é o que esse grupo tem. Todos nós sabemos das dificuldades que enfrentamos durante o campeonato e vocês (atletas) em nenhum momento deixaram de honrar essa camisa pesada”, desabafou o presidente, cutucando o elenco rebaixado em 2018.



Riquetto também exaltou o trabalho do treinador. “O Fernando Marchiori foi uma aposta de Mega-Sena. Chegou totalmente desconhecido, montou o grupo conosco sabendo de toda nossa dificuldade e só nos trouxe atletas de bem, que adotaram o projeto do clube e o resultado não podia ser diferente. Voltamos para onde nunca deveríamos ter saído”, comentou. “Meu mandato termina dia 31 de dezembro de 2019, pedi a Deus que Ele não me permitisse devolver esse time na Série A-2 e vocês (atletas) me ajudaram a conseguir esse objetivo”, finalizou, bastante emocionado.



Durante o encontro, o prefeito anunciou que arrecadou R$ 4.000 para a torcida ir em caravana para Limeira, no primeiro jogo da final, domingo, às 11h. Os ônibus serão gratuitos e saem às 6h, do Bruno Daniel, por ordem de chegada.