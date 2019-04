Veja como foi desfile da PatBo no São Paulo Fashion Week!

24/04/2019 | 19:10



Foi a vez da PatBo mostrar sua coleção de primavera/verão 2020 nesta quarta-feira, dia 24! E a marca apostou em três cores principais, entre elas, os tons terrosos!

A marca assinada por Patrícia Bonaldi misturou alfaiataria com praia. E para deixar o clima ainda mais tropical, tocou samba durante todo o desfile.

Outra cor que bombou foi o azul claro! Também tinha muita estampa de folhas! Com estampas de folhas e cenário repleto de árvores, não tinha como não se sentir em meio à natureza!

Outra cor clara que arrasou foi o rosa. E não poderia faltar acessórios, né! Quem voltou para ficar foram as tiaras à lá Blair Woldorf, de Gossip Girl. Elas estavam em praticamente quase todos os looks. Outro acessório do desfile foi a bolsa de palha, que não pode faltar durante o verão.