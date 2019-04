Vanessa Hudgens relembra namoro com Zac Efron e revela briga que teve com o ator nos bastidores de High School Musical

23/04/2019 | 19:10



Vanessa Hudgens falou sobre seu relacionamento com Zac Efron na época de High School Musical pela primeira vez em anos, durante o podcast Awards Chatter. Para quem não lembra, os dois viviam os protagonistas Troy e Gabriella na série de filmes, e também tiveram um romance na vida real, que durou de 2006 a 2010. Apesar de muito discreta quando o assunto é sua vida pessoal, Vanessa falou um pouco da relação que tinha com o ator na época.

- Começou de forma muito orgânica. Eu não podia ser mais grata por ter aquele relacionamento na época... Eu tinha alguém a quem me apoiar.

Apesar disso, nem tudo eram flores no relacionamento das então estrelas teen. Vanessa lembrou de uma briga que teve com Zac nos bastidores de High School Musical, que envolveu até mesmo o criador do filme, Kenny Ortega.

- Eu lembro de uma vez em que tivemos uma briga e foi enquanto estávamos nos ensaios. Lembro de Kenny Ortega aparecer no corredor com uma expressão preocupada e dizer: Ah, não, o nosso filme está acabando agora mesmo? Eu me orgulho de ser profissional, então eu estava daquele jeito naquela hora, e depois seguimos em frente, fizemos o que tínhamos que fazer e resolvemos tudo.

A atriz disse, ainda, que foi bom estar em um relacionamento naquela época, já que isso a deixou mais estável. Atualmente, Vanessa namora o ator Austin Butler, enquanto Zac, segundo o site Us Weekly, estaria namorando a atleta Sarah Bro, apesar de nenhum dos dois ter confirmado o romance.

Vanessa também falou de outro momento tenso de sua vida: em 2007, fotos nuas da atriz vazaram na internet. Na época ela ainda era uma estrela da Disney, o que fez com que isso se tornasse um problema ainda maior.

- Como uma jovem mulher, você está se descobrindo também. Eu não me arrependo, mas foi definitivamente um momento em que me escondi ainda mais. Havia pelo menos 30 paparazzi tentando tirar uma foto minha do lado de fora do meu quarto de hotel... Foi um desses momentos em que pensei: Eu quero morrer. Foi muito injusto.