Obituário - 16 de abril

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 20:52



SANTO ANDRÉ, segunda-feira, dia 15 de abril

Hélio Lourencini Pinto, 65. Natural de Arceburgo (MG). Residia em Mauá. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais, em Mauá. Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Henrique de Almeida Borges, 66. Natural de Portugal. Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires.

Hercilio Helias da Costa, 93. Natural da Paraíba. Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Joana Maria de Oliveira, 82. Natural de Tarumirim (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Crematório Bosque da Paz.

João Batista da Silva, 90. Natural de Caruaru (PE). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Julia Costa, 80. Natural de Jacutinga (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Cristina Vieira Damasceno, 49. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nildes do Amaral Gonçalves, 83. Natural de São Gonçalo do Sapucai (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Cristina Gianetti, 62. Natural de Alto Paraná (PR). Residia em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério Phoenix.

Vera Lucia Vilar Araki, 69. Natural de Teresópolis (RJ). Residia em Santo André. Dia 15, em Santo André. Crematório Memorial de Santos.



SANTO ANDRÉ, terça-feira, dia 16 de abril

Ademir Zocatelli, 65. Natural de Severinia (SP). Residia em Santo André. Dia 16, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Alan Cristian dos Santos, 25. Natural de Mauá (SP). Residia em São Paulo. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.

Angelo Buratim, 69. Natural de Santo André (SP). Residia em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor.

Aparecida Damergian Bobotis, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 16, em São Paulo. Memorial Jardim Santo André.

José Moreira de Novais, 94. Natural de Lajedinho (BA). Residia em Santo André. Dia 16, em São Caetano. Memorial Jardim Santo André.

José Rufino Sobrinho, 57. Natural de Monte Alegre (RN). Residia em Santo André. Dia 16, em Santo André. Crematório da Vila Alpina.

José Votoriano dos Santos, 61. Natural de Riachão do Jacuípe (BA). Residia em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Matosinhos.

Maria de Lourdes Santos, 73. Natural de Itabaiana (SE). Residia em Santo André. Dia 16, em Santo André. Outras localidades.

Maria de Oliveira Granado, 76. Natural de Umuarama (PR). Residia em Santo André. Dia 16, na Capital. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariza Maria dos Santos Luiz, 55. Natural de Serrinha (BA). Residia em Santo André. Dia 16, na Capital. Cemitério e Crematório da Colina, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO, segunda-feira, dia 15 de abril

Edithe Lopes de Oliveira, 70. Natural de Caiuva (SP). Residia em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Luiz José dos Santos, 87. Natural de Buique (PE). Residia em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Memorial Phoenix.

Irene Negri, 92. Natural de Pirajui (SP). Residia em Mauá. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Kiyoko Suga, 93. Natural do Japão. Residia em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Vila Euclides.

Ana Maria Martinez de Camargo, 64. Natural de Assis (SP). Residia em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Vila Euclides.

José Moreira Gonçalves, 64. Natural de Itambacuri (MG). Residia em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO, terça-feira, dia 16 de abril

Alexandre Manoel do Nascimento, 87. Natural de Bezerros (PE). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Vila Euclides.

Iracema Vicentini Pinto, 78. Natural de Onda Verde (SP). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Jardim da Colina.

Teresa Ramos de Santana, 81. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Sucena Ana Andreoli de Mattos, 97. Natural de Robeirão Pires (SP). Residia na Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério de Ribeirão Pires.

Maria das Neves Itaporanga, 64. Natural de Campina Grande (PB). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Jose Carlos dos Santos, 66. Natural de São Bernardo (SP). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Baeta Neves.

Olga Nunes Sena, 95. Natural de Miguel Calmon (BA). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires.

Cleusa Barreto de Souza, 78. Natural de União dos Palmares (AL). Residia em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Baeta Neves.



SÃO BERNARDO, quarta-feira, dia 17 de abril

Josenildo Gama, 45. Natural de Caico (RN). Residia em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Santino Ferreira Sinesio, 77. Natural de Buique (PE). Residia em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO, domingo, dia 14 de abril

Isabel Josina Ribeiro, 80. Natural de Jaicos (PI). Residia em São Caetano. Dia 14, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Catarina Sampaio Lima, 77. Natural de Taquaritinga (SP). Residia em São Caetano. Dia 14, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



SÃO CAETANO, segunda-feira, dia 15 de abril

Rosa Galdini Canhoni, 96. Natural de Corumbatai (SP). Residia em São Caetano. Dia 15, em São Caetano. Cemitério Phoenix.

Izabel Marques Alcantara, 92. Natural de Ipuã (SP). Residia em São Caetano. Dia 15, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.