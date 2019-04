Luciana Gimenez diz que já pensou em ficar com homens mais jovens, mas com uma condição: - Nunca pegarei alguém mais novo do que o meu filho

18/04/2019 | 19:11



Luciana Gimenez é bem sincera e soltou o verbo na noite da última quarta-feira, dia 17, no Superpop. O tema do programa era o relacionamento entre pessoas com uma grande diferença de idade ? e ela entregou que tem uma única condição para se envolver com homens mais jovens.

- Os gatinhos estão a fim das mais velhas, viu? Estou sentindo essa vibe. Não é que eu esteja falando do meu caso, mas estou sentindo. Dá até vergonha. No meu caso, eu só fiz uma promessa para o meu filho: nunca pegarei alguém mais novo do que ele. Ele tem 19, então está fácil.

Além disso, ela confessou que já passou por sua cabeça se envolver com algum novinho.

- Já pensei várias vezes. Mas eu não falo nada, estou aqui quieta. O programa não está me entrevistando, graças a Deus.

Entretanto, encontrar um pretendente não está fácil para ninguém? e isso inclui Luciana!

- Não tem homem, né? Aqueles que andam por um lado só [héteros] está difícil de achar. Tá difícil.