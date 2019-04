Do Dgabc.com.br



17/04/2019 | 18:15



A queda do muro de uma construção na Rua São Roque, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, feriu levemente o pedreiro que trabalhava no local na tarde desta quarta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 17h. Três viaturas foram enviadas ao local para o socorro. A viga de sustentação do muro se soltou e jogou o operário, que fraturou a perna esquerda, para longe.

Ele foi encaminhado para o PS (Pronto-Socorro) do município. Questionada, a Prefeitura ainda não informou o estado de saúde da vítima.