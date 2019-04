Ex-participante de De Férias com Ex Brasil estaria se envolvendo com Neymar

16/04/2019 | 11:11



Desde que se separou de Bruna Marquezine, Neymar parece estar curtindo muito bem sua nova vida de solteiro! Agora, segundo o jornal Extra, o mais novo affair do jogador é Saory Cardoso, uma ex-participante de De Férias com Ex Brasil.

Ela, que tem 23 anos de idade, está passando alguns dias em Paris, na França, e compartilhou um clique seu em um dos restaurantes preferidos do craque. Na ocasião, Saory ainda se esbaldou com uma garrafa de vinho que, no Brasil, custa cerca de quinhentos reais!

Vale dizer que, conforme a publicação, os dois já estão de rolo desde o Réveilon - momento em que o jogador teria, até mesmo, a convidado para sua festa em Barra Grande, na Bahia. Já no Carnaval, eles se esbarraram no mesmo camarote em que jogador chegou com Anitta e Gabriel Medina.

Será que é real?