Com 38 pontos e marca histórica, Curry lidera Warriors na 1ª vitória

14/04/2019 | 09:55



Atual bicampeão da NBA, o Golden State Warriors foi liderado por uma grande atuação de Stephen Curry para vencer o Los Angeles Clippers por 121 a 104, em confronto encerrado no final da noite deste sábado, em Oakland, onde os donos da casa abriram vantagem na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos.

O astro deu um show ao terminar o jogo com 38 pontos e ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 15 rebotes. Para completar, o armador distribuiu sete assistências e atingiu uma marca histórica ao se tornar o maior cestinha de bolas de três pontos dos playoffs da NBA em todos os tempos. Ele chegou a 386 pontos por meio dos arremessos de longa distância e superou os 385 contabilizados por Ray Allen, ex-jogador que encerrou a sua trajetória na liga em 2014, pelo Miami Heat.

Com a mão "calibrada", Curry acertou oito dos 12 tiros que arriscou da linha dos três pontos e encestou 11 dos 16 arremessos de quadra para levar ao delírio os torcedores que lotaram a Oracle Arena, onde Kevin Durant foi o segundo maior destaque ofensivo dos Warriors, com 23 pontos, enquanto Draymond Green somou outros 17 e Klay Thompson 12 pela equipe da casa.

"Sabíamos que tínhamos de começar bem a série e ter inspiração nas cestas fora do perímetro se quiséssemos superar a grande defesa que possuem os Clippers. Alcançamos o primeiro objetivo e agora temos de estar preparados para o segundo jogo", afirmou Curry, se referindo ao novo duelo que os dois times vão fazer nesta segunda-feira, às 23h30 (de Brasília), novamente em Oakland, na segunda partida desta série melhor de sete confrontos dos playoffs.

Pelo lado do time de Los Angeles, os maiores destaques foram os reservas Montrelz Harrell e Lou Williams, que fizeram respectivamente 26 e 25 pontos, mas que não conseguiram impedir o triunfo dos Warriors e segurar a atuação de gala de Curry.

SPURS GANHAM A PRIMEIRA - No outro duelo realizado no final da noite de sábado pela primeira rodada dos playoffs, o San Antonio Spurs venceu o Denver Nuggets por 101 a 96, fora de casa, na abertura desta série também válida pela Conferência Oeste.

Liderado por DeMar DeRozan, autor de 18 pontos e 12 rebotes, a equipe do Texas ainda contou com atuações importante de Derrick White, com 16 pontos, e LaMarcus Aldridge e Bryn Forbes, com 15 pontos cada, para triunfar como visitante.

Pelo lado dos Nuggets, o principal nome foi Nikola Jokic, com um "triple-double" de 10 pontos, 14 assistências e 14 rebotes, enquanto Garry Harris terminou como cestinha da partida pelos anfitriões, com 20 pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelos playoffs na terça-feira, às 22 horas (de Brasília), novamente em Denver, onde os Nuggets tentarão fazer valer o fator casa para empatar a série melhor de sete duelos entre os times. Além dos Spurs, o Brooklyn Nets e o Orlando Magic venceram como visitantes na rodada inicial dos playoffs nos outros dois duelos que abriram esta fase da NBA. O primeiro destes times derrotou o Philadelphia 76ers, enquanto a equipe da Flórida surpreendeu o Toronto Raptors em solo canadense.

O segundo dia de disputas dos playoffs segue neste domingo com a realização de mais quatro partidas. Pela primeira rodada da Conferência Oeste, o Houston Rockets joga em seus domínios contra o Utah Jazz, enquanto o Portland Trail Blazers recebe o Oklahoma City Thunder. Já pela Conferência Leste, o Boston Celtics tenta aproveitar o fator quadra para abrir com vitória a série diante do Indiana Pacers e o Milwaukee Bucks jogará com o mesmo objetivo contra o Detroit Pistons.