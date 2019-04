13/04/2019 | 13:11



Chris Brown é conhecido no mundo da música, mas também acumula algumas (várias) polêmicas. Dessa vez, o cantor deu o que falar após fazer uma homenagem a Michael Jackson em seu novo clipe, Back To Love, lançado no dia 11 de abril, enquanto o documentário 'Leaving Neverland que acusa o rei do pop de abuso sexual repercute na mídia.

E, para a surpresa de todo mundo, Justin Bieber surgiu elogiando o amigo: Não há ninguém nem perto do seu nível, estou sendo honesto. Ninguém nunca vai chegar perto de você, você é o melhor artista. Ponto. Fim da discussão. O elogio de Justin não é surpresa, já que ele fez parcerias com Chris ao longo de sua carreira, para as faixas Next To You e Ladies Love Me.