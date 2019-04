Do dgabc.com.br



06/04/2019 | 11:02



Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na Rodovia dos Imigrantes na madrugada deste sábado (6).

A colisão ocorreu por volta da 1h30 no km 14 da via, sentido Litoral. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o óbito foi constatado no local.