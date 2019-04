Marcela Munhoz

Após os ingressos para os shows esgotarem rapidamente, a dupla Sandy & Jr. abriu duas datas extras em São Paulo: dias 12 e 13 de outubro. As apresentações da turnê Nossa História também serão Allianz Parque. As duas apresentações contarão com pré-venda exclusiva para clientes Elo entre 9 e 10 de abril, a partir das 10h, no site www.ingressorapido.com.br e nas bilheterias - Sambódromo do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura). As vendas para o público em geral começam no dia 11 de abril, a partir da 00h01 pela internet e, às 10h, nas bilheterias.