Em São Bernardo, vítimas da chuva podem sacar FGTS hoje

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



04/04/2019 | 07:00



Moradores de São Bernardo prejudicados pelo temporal dos dias 10 e 11 de março – que deixou dez mortos na região – poderão resgatar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em qualquer uma das 58 agências da Caixa no Grande ABC a partir de hoje. No total, serão beneficiadas 2.988 famílias cujos imóveis foram atingidos pela enchente.

A cidade é a única da região a conseguir a liberação do benefício, anunciado há 20 dias pelos governos federal, estadual e municipal. As demais prefeituras aguardam reunião entre o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e representantes da Caixa, agendada para amanhã, para discutir a unificação de procedimentos na região para que os moradores tenham acesso ao serviço.

No sábado, o Diário mostrou que as vítimas das enchentes estão com dificuldade de obter informações sobre o procedimento. O governo estadual – que anunciou em 14 de março que o saque das contas seria liberado – explicou que o trâmite é coordenado pelo governo federal, via Caixa, e defesas civis municipais. Já o Ministério do Desenvolvimento Regional e Integração Nacional explicou que cada município deveria adotar providências junto à Caixa.

Conforme informações obtidas pela equipe do Diário, as demais cidades ainda têm pendências que impedem a liberação do FGTS aos moradores. No caso de Santo André e São Caetano, houve envio parcial de documentação e a previsão de conclusão do processo é amanhã. Já Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra sequer concluíram mapeamento das famílias que têm direito ao benefício. A expectativa de término também é amanhã.

AGILIDADE

Na visão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), a liberação do FGTS aos moradores da cidade é resultado de agilidade da Prefeitura em “instituir plano emergencial para acolher todo e qualquer cidadão que foi prejudicado pelas fortes chuvas”. Na ocasião, choveu 177 milímetros em toda a cidade entre 18h do dia 10 e 9h do dia 11, segundo a Defesa Civil Estadual. A previsão era de 95 milímetros entre 11 e 25 de março. Entre as regiões mais atingidas destaque para Rudge Ramos, Vila Vivaldi, Vila Orlandina, Vila Helena, Vila São José e Vila São Pedro.

Após decretar estado de calamidade, no dia 14 de março, o prefeito instituiu 14 medidas emergenciais, como entrega de colchões, vale-transporte gratuito por 15 dias, isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para residências atingidas e taxa de lixo, entre outros. O que tínhamos de fazer era trabalhar de forma efetiva e concreta para acolher todos nesta situação. Pautamos este plano e, de maneira intensa, avançamos a sua viabilidade. Desta forma, o recurso do FGTS vai poder auxiliar as pessoas prejudicadas neste período”, comentou o prefeito.

A Prefeitura montou base emergencial para atendimento na Subprefeitura do Rudge Ramos que, durante duas semanas, trabalhou no acolhimento dos moradores que sofreram com as tempestades. Ao todo, foram doados 2.191 colchões e colchonetes, 909 cobertores, além da formalização de 1.018 requerimentos para isenção do IPTU, disponibilização de 1.253 cartões de vale-alimentação e outros 641 cartões com 30 viagens gratuitas no transporte público por 30 dias. Houve ainda acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para isenção do valor excedente da média de consumo, que teve 1.138 pedidos registrados. Outras 261 famílias foram orientadas sobre o combate de doenças realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Além disso, foram atendidos 124 pedidos para bolsa-aluguel. (Colaborou Fábio Martins)