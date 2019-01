Celsinho decide e leva Água Santa a liderança isolada da Série A-2

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



30/01/2019



O Água Santa comprovou o grande momento que vive na Série A-2. Na tarde desta quarta-feira (30), no Estádio do Inamar, apoiado por 5.490 torcedores, a equipe derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada da competição, agora com dez pontos, superando justamente a equipe do Interior, que fica com sete.

O experiente meia Celsinho entrou no intervalo e foi decisivo. Foi dele o passe para o primeiro gol, marcado por Alvinho, aos 24 minutos da etapa final. Depois, lançou Dada que foi derrubado pelo goleiro Fábio. Pênalti que Celsinho desperdiçou, mas no rebote mandou para a rede, aos 48 minutos.

Na próxima rodada, o Netuno terá pela frente o Inter de Limeira, sábado, às 16h, outra vez no Inamar.