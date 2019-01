Santo André recebe encontro de cartunistas

Luís Felipe Soares



30/01/2019 | 07:00



O universo da ilustração tem evento especial hoje com a realização do 13º Encontro de Cartunistas do ABC e São Paulo, que ocorre a partir das 16h, no Fran’s Café Portugal (Av. Portugal, 1.126. Tel.: 4468-1665), no Centro. A reunião aproxima ainda mais artistas, incluindo nomes locais, com o público. Os participantes têm acesso às atividades por meio de doação de um quilo de alimento não perecível.

Organizado pelo cartunista Mario Dimov Mastrotti, de São Caetano, o encontro ocorre hoje em celebração ao Dia do Quadrinho Nacional. A data foi escolhido por conta da primeira publicação em quadrinhos no Brasil, ocorrida em 30 de janeiro de 1869, pelo jornalista e cartunista Ângelo Agostini (1843-1910).

Há espaço para troca de gibis, fanzines e livros, além do desenvolvimento ao vivo de exposição relâmpago com desenhos sobre Agostini. Dois shows intimistas completam a programação.