Aspirador, lava-louças: veja 8 itens tecnológicos que foram inventados em Chicago

Chicago, nos Estados Unidos, não é mundialmente reconhecida por ser um polo tecnológico. Entretanto, na cidade surgiram algumas das invenções mais conhecidas dos últimos tempos – como aspirador de pó e ar-condicionado residencial.

Nesta lista do 33Giga, você confere algumas das principais invenções da que surgiram em Chicago.

1. Aspirador de Pó (1868)

O aparelho que deixou as vassouras de lado e facilitou muito a vida muitas pessoas na hora de fazer as tarefas de limpeza foi criado em 1868 por Ives W. McGaffey. A invenção teve várias melhorias ao longo dos mais de 150 anos e o produto foi chegando com mais facilidade na casa das pessoas.

2. Lava-louças (1886)

Depois da invenção do aspirador de pó, a máquina mecânica de lavar louças foi mais uma inovação no ramo de eletrodoméstico. Sua inventora Josephine Cochrane estava cansada de ter suas louças quebradas após os grandes jantares e recepções que oferecia. Por isso, resolveu contratar um especialista em madeira para montar um sistema de lavagem que não envolvesse muito contato manual com as louças.

As primeiras máquinas eram grandes e precisavam de muita quantidade de água, o que fazia com que o aparelho não fosse disseminado para todo o público. No século XX, o produto passou a ser elétrico e facilmente encontrado em casas nos Estados Unidos e na Europa.

3. Semáforos de Trânsito (1910)

A patente dos primeiros sinais automáticos de trânsito são da cidade de Chicago. Em 1910, os semáforos utilizavam apenas as palavras “Pare” e “Prossiga” e não eram iluminados. Alguns anos depois desse avanço nas vias, surgiu o modelo padrão que é conhecido mundialmente, iluminado e em cores.

4. Ar-condicionado residencial (1933)

Seichi Konzo, aluno da University of Illinois Urbana-Champaign, foi um engenheiro e o responsável pelas primeiras pesquisas no campo de ar-condicionado. Acredita-se que Seichi e sua família moraram na primeira residência climatizada e com o uso de condicionadores de ar dos Estados Unidos.

5. Controle remoto sem fio (1955)

Os primeiros controles remotos tinham um cabo que os conectavam até os aparelhos televisores. Isso só mudou quando o engenheiro Eugene Polley, criou o controle remoto sem fio que foi batizado de Flash-Matic.

No entanto, ele não funcionava muito bem e era preciso mirar bem na direção do aparelho para que ele funcionasse. Apesar da falta de eficácia do produto, na época, para ter o controle era preciso um investimento de US$ 100, um valor alto se comparado aos televisores, que no mesmo período custavam US$ 500.

6. Televisores de plasma (1964)

Apesar dos televisores de plasma só terem se popularizado há alguns anos, o primeiro protótipo da TV foi feito em 1964. Naquela época, a tecnologia inventada pelos professores Donald Bitzer e Gene Slottow era bastante diferente da que conhecemos hoje em dia. Ela tinha menos qualidade audiovisual e, mesmo sendo menores do que aos modelos de tubo, a TV ainda era bem robusta. A Fujitsu foi a primeira empresa a vender a televisão de plasma em 1997, o equipamento tinha 42 polegadas e custava US$ 15.000 (hoje, um televisor semelhante tem preço médio, nos Estados Unidos, de US$ 220).

7. Celular (1973)

O telefone celular é invenção de Martin Cooper, do Illinois Institute of Technology. No início, os aparelhos de celular eram grandes e pesavam muito, em média 900 gramas, além de ter uma bateria que durava apenas 20 minutos. Com o passar do tempo foram diminuindo e ficando mais tecnológicos. Hoje, um smartphone tem um peso em torno de 110 gramas e com uma bateria que funciona ao longo do dia.

8. Navegador de Internet (1992)

Nada de Google Chrome ou Microsoft Edge como conhecemos atualmente, o nome de um dos primeiros navegadores de rede mundial de computadores era Mosaic e foi criado por Marc Andreessen e Eric Bina. Não pode-se dizer que foi o primeiro browser do mundo, mas por ser a mais conhecida e utilizada na época, recebeu o título de precursor da internet.

