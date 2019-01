Teatro Negro de Praga é opção na Capital

Vinícius Castelli



29/01/2019 | 07:00



Criada pelo ator e compositor Jiry Srnec, em 1961, a companhia Teatro Negro de Praga tem agenda marcada em São Paulo e se apresenta no Tetro Opus dia 6, a partir das 20h. O grupo da República Tcheca volta ao País após hiato de duas décadas e apresenta o espetáculo Antologia – O Original Teatro Negro de Praga.

A performance repassa a história do grupo e pincela oito cenas criadas desde sua fundação. Entre as escolhidas estão The Flying Bicycle, What’s Next?, White Pierrot in Black e The Week of Dreams. Tudo é inesperado ao longo do espetáculo.

Os atores vão demonstrar que as lâmpadas de rua podem ser os inimigos mais perigosos do ser humano e que os animais são mais inteligentes do que se imagina.

O nome desse tipo de obra, conhecido por ‘teatro negro’, surgiu na China e ficou conhecido por utilizar luz negra para criar imagens surreais e mágicas, além de misturar técnicas de circo ao trabalho.



Teatro Negro de Praga – Peça. No Teatro Opus – Av. das Nações Unidas, 477 (Quarto piso do Shopping Villa-Lobos), em São Paulo. Dia 6. A partir das 20h. Ingr.: R$ 80 a R$ 200 (www.uhuu.com).