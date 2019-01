Muitas cabeças escrevem esta história

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



27/01/2019 | 07:00



Desde 1976, ex-alunos da sempre ETI Lauro Gomes, de São Bernardo, se reúnem em confraternização. Nestes 43 anos uma história de companheirismo tem sido escrita. E o casarão que abrigou o primeiro centro administrativo da ETI hoje serve como museu da escola.

Direta ou indiretamente, os encontros regulares dos veteranos da ETI têm estimulado esta construção da memória. Mas quem lidera tantas atividades? A resposta é dada por Valter Romero, no texto que se segue.

Os coordenadores

Texto: Valter Romero

Difícil lembrar todos os nomes, pois são eventos que acontecem desde 1976.

Seguem alguns detalhes visando ilustrar diferentes etapas:

- Na fase de encontros em restaurantes, normalmente aconteciam no restaurante São Judas, os responsáveis por organizar foram o Antonio Carlos Fedozzi Costa e o Norival Giroldo

- Na década de 1980 fizemos um encontro em um clube de suíços, em Campo Limpo Paulista, e a coordenação ficou por conta do Peter Yozsa, Antonio Carlos Fedozzi Costa e Norival Giroldo.

- Depois fizemos dezenas de encontros no Balneário Palmyra, em Ribeirão Pires, e os principais organizadores foram Norival Giroldo, Bivaldir Dalla, Antonio Carlos Fedozzi Costa, José Lutero Rodrigues e Valter Romero.

- Após a morte do saudoso Antonio Carlos Fedozzi Costa (o Cacaio) em 2004, a organização passou a ser feita por Norival Giroldo, Bivaldir Dalla, José Lutero Rodrigues e Valter Romero.

Nota – E foi assim que, em novembro do ano passado, realizou-se na velha ETI, hoje Etec Lauro Gomes, o encontro em comemoração aos 50 anos de formatura da primeira turma: 1968-2018. Que pelos próximos anos, novas jornadas sejam realizadas.

Os 50 anos da primeira formatura da ETI Lauro Gomes

- Homenagem aos pioneiros, recado aos contemporâneos

- Entrevistados: professor Jamil Luchezi e Valter Romero

- No ar pelo DGABC TV

Pinóquio e Seus Amigos (e inimigos) foi o primeiro filme que assisti na minha vida, naquela quinta-feira quase inesquecível.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 27 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

O jornalista e o industrial

No Encontro São Paulo de Cultura, realizado semana passada no Diário, iniciativa da Editora Matarazzo, com o apoio do jornal, ocorreu o encontro entre o jornalista Hildebrando Pafundi e o industrial Flávio Vertematte.

Vertematte é aquele senhor que guarda as ferramentas construídas artesanalmente pelo pai, Sr. Natalino; Pafundi, vocês conhecem, é uma das reservas mais queridas da imprensa e intelectualidade do Grande ABC.

Um livro selou a amizade entre os dois, que não se conheciam pessoalmente. Foram se conhecer no quarto andar do Diário.

Emoção plena, amizade que se consolida.



Diário há 30 anos

Sexta-feira, 27 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6973

Manchete – Congresso barra as privatizações

Falta de autopeças já afeta montadoras.

Ribeirão Pires – Hotel Estância Pilar inicia atividades como o primeiro do gênero no Grande ABC.

Em 27 de janeiro de...

1909 – Nasce, na divisa da Hungria com a Iugoslávia, Yosef Beer, que viria com a família para o Brasil em 1927 e acabaria se radicando no Grande ABC, onde, entre tantas atividades, foi músico e construtor de instrumentos musicais.

1919 – O presidente em exercício da República, Delfim Moreira, assina o decreto número 3.724, que regula as obrigações resultados dos acidentes no trabalho.

Diz o artigo 27: “Quando os beneficiários da vítima forem estrangeiros, só terão direito às indenizações se residirem no território nacional por ocasião do acidente”.

1969 – Diadema inaugura a Biblioteca Municipal Olíria de Campos Barros.

Hoje

Dia da Elevação do Brasil a Vice-Reinado (1763)

Dia do Orador

Santos do dia

Santa Ângela de Mérici (Bréscia 1470-1540) fundou a congregação das Irmãs Ursulinas, voltada à educação cristã das jovens;

Julião;

Avito.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 27 de janeiro:

Na Bahia, Itacaré;

No Paraná, Lupionópolis;

Em Minas Gerais, Pedro Leopoldo.

