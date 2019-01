Santo André terá feirão para famílias interessadas em moradias populares

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



26/01/2019 | 07:00



Moradores de Santo André interessados em adquirir moradia própria, por meio de financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, poderão participar de feirão, que será realizado pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, nos dias 2 e 3 de fevereiro. A ação ofertará 608 unidades de conjunto habitacional que será erguido na Avenida dos Estados. O evento ocorrerá no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, no bairro Silveira.

A iniciativa é a primeira que integra novo modelo adotado pela administração com o objetivo de atender demanda reprimida da cidade quando o assunto é HIS (Habitação de Interesse Social). No feirão, equipe da Prefeitura estará à disposição para receber os interessados na aquisição de unidades do empreendimento da Avenida dos Estados, com custo de R$ 180 mil a R$ 220 mil.

Além do valor poder ser financiado junto ao governo federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, por se tratar de unidades de interesse social, cuja obrigatoriedade de atendimento é do poder público, a Prefeitura fornecerá ainda subsídios de até R$ 27,5 mil durante a aquisição do apartamento. A administração municipal pode isentar também a construtora de impostos na ordem de R$ 25 mil a R$ 30 mil por unidade.

Estima-se que 20 mil famílias de Santo André estejam na fila por moradia própria, segundo balanço feito com base no cadastro on-line aberto pelo Paço. “A iniciativa privada faz a construção do empreendimento, sem investimento direto do poder público, mas que atende uma demanda vinculada à Prefeitura de Santo André”, explica o prefeito Paulo Serra (PSDB), ao projetar a contratação de 4.000 moradias neste modelo até o fim de 2020.

Poderão participar famílias que se enquadrem na Faixa 2 do programa federal, com renda familiar mensal bruta de até seis salários mínimos (R$ 5.988); residir ou ter vínculo formal de emprego em Santo André há pelo menos cinco anos; atender às condições de análise de crédito estabelecidas pela Caixa e estar inscrito no cadastro habitacional municipal.

Caso a procura seja maior do que a de unidades disponíveis, a Prefeitura promete fazer sorteio entre os inscritos. O empreendimento contará com quatro torres de 19 pavimentos cada. Os apartamentos terão dois dormitórios e aproximadamente 50 metros quadrados. As unidades serão entregues com a instalação de piso laminado, além de piscina, academia, bicicletário, playground. O prazo de entrega do empreendimento é 2021.

Prefeitura investe R$ 1,7 mi em maquinários para zeladoria

A Prefeitura de Santo André entregou, ontem, quatro retroescavadeiras, dois caminhões, duas pick-ups, uma Saveiro, um Gol, além de 16 sopradores, que vão dobrar a capacidade de manutenção de praças, parques e áreas verdes espalhadas pela cidade.

A última aquisição de retroescavadeiras e maquinários deste porte pela Prefeitura ocorreu em 1992. O investimento, de R$ 1,7 milhão, é oriundo dos recursos capitalizados no último leilão de carros oficiais da Prefeitura.

Desde o seu lançamento, o programa de zeladoria Santo André, Eu Amo, Eu Cuido já realizou 10.359 podas de árvores, 16 mil metros quadrados de roçagem, revitalizou nove praças e efetuou 700 serviços de manutenção de praças e academias ao ar livre.

“Trocamos os privilégios dos antigos carros oficiais por máquinas para a manutenção da cidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele destacou a importância da recuperação da capacidade própria de manutenção do município. “Muito já foi feito e continuaremos no nosso propósito de deixar Santo André cada vez mais bem cuidada.”