‘Mechas' agitam o CCSP

27/01/2019 | 07:00



As férias servem de inspiração para que o Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3397-4002), na Capital, tenha agenda especial para os fãs de produções que exploram o universo dos chamados mechas, como são conhecidos os robôs gigantes que contam com espaço em produções orientais. Eles são os astros da agenda do projeto Verão Otaku – Robôs Anime/Mechas, iniciado na semana passada e com sessões gratuitas de filmes e animês até quinta-feira. Os ingressos são distribuídos ao público na bilheteria do local, aberta com uma hora de antecedência da primeira sessão do dia.

Hoje, os fãs podem acompanhar maratona de Mobile Suit Gundam: The 08th MS (1996), série iniciada a partir do universo de Gundam e que acompanha o tenente Shiro Amada entrando em conflito com suas próprias crenças sobre a guerra futurista. Serão três sessões: 15h, 17h e 19h, com dois episódios por sessão.

O desenho Gunbuster e os filmes da cinessérie Círculo de Fogo também estão na agenda (www.centrocultural.sp.gov.br).