Kéfera volta ao cinema

Viajar no tempo não estava nos planos da cantora Camilla Mendes. Sempre preocupada em se manter no centro dos holofotes e aumentar o número de seguidores nas redes sociais, a popstar brasileira está focada em fazer com que sua nova música fique em primeiro lugar nas paradas. De maneira inesperada, ela acorda no passado, quando não era nada popular no colégio e vivia a sofrer na adolescência.

Essa mudança de realidade é a base do longa-metragem Eu Sou Mais Eu, novo filme estrelado pela atriz e youtuber Kéfera Buchmann que já está em cartaz em salas espalhadas pela região. Ele dá vida à protagonista nos dois momentos em que se passa o título: quando vive o estrelato no mundo adulto e quando ainda está no colégio. Camila precisa descobrir maneira de voltar para o futuro e terá de convencer o amigo Cabeça (João Côrtes) de toda sua bizarra jornada. Ao mesmo tempo, a personagem tenta aproveitar a chance para fazer com que o período juvenil não seja tão ruim quanto imaginava ao repaginar o visual e resolver questões com a antiga inimiga Drica (Giovanna Lancellotti).