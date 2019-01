Simone, da dupla com Simaria, nega rumores de gravidez: - Estou com prisão de ventre

24/01/2019 | 17:10



Simone, da dupla com Simaria, fez compras em uma loja infantil durante sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos, e levantou rumores de uma possível gravidez! No entanto, a cantora sertaneja, que é mãe de Henry, de quatro anos de idade, veio a público esclarecer a situação.

Em seu Instagram Stories, ela começou:

- O povo do meu Brasil tá achando que eu estou grávida? Tô não, bebê. É b***a. Eu estou com prisão de ventre. Aí você vem aqui pra Orlando e engorda, aí você volta pro Brasil e volta uma semana de novo pra engordar mais um pouco. Aí você fica na responsabilidade de chegar no Brasil pra emagrecer e voltar aos trabalhos.

Em seguida, ela explicou que estava na loja para comprar coisas para o filho.

- O Henry gostou de um boneco e deu o nome de Felipe. Fizemos uma brincadeira com uma das bonecas lá e disse que era neném que tinha nascido, mas era brincadeira. Então, se vocês verem por aí uma barriguinha saliente..., brincou a sertaneja.