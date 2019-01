Inscrições abertas para cursos em Ribeirão Pires

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 15:36



A Estância Turística de Ribeirão Pires disponibiliza diversas opções de cursos gratuitos de esporte, cultura e profissionalizantes. Mais informações 4823-7444.

Confira detalhes de cada um:

Esporte

Diversas modalidades

Inscrições: 29 e 30 de janeiro, das 8h30 às 16h.

Local: Ginásio Ozíris Grecco – Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), Jardim Itacolomy.

*Inscrições para Ginástica Rítmica de Ouro Fino devem ser realizadas no CTT (Centro Técnico de Treinamento).

Vagas limitadas.



EJA - Tempo de Aprender (Alfabetização de jovens e adultos)

Inscrições: até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 15h.

Local: Escola Municipal Engº. Carlos Rohm I (Rua Primeiro de Maio, 170), Jardim Itacolomy.

Vagas limitadas.



Escola Municipal de Música Maestro Alfredo Della Ricca

Inscrições: até 1º de fevereiro, de segunda a sexta, das 10h às 18h, sábados, das 9h às 12h.

Local: Praça Historiador Wanderlei dos Santos, 12, Vila Aurora.

Modalidades: corda: violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo sinfônico, violão e piano;

Madeira: flauta transversal, flauta doce, clarinete, oboé e fagote; Metais: trompa, trompete, trombone, euphonium e tuba; Núcleo Popular: piano, contrabaixo elétrico e bateria; Canto Lírico (acima de 16 anos); Oficina de Regência; Curso livre – sem processo de seleção: Educação musical – acima de 12 anos.

Vagas limitadas.



Oficina de Dublagem – Teste de aptidão

Inscrições: de 13 a 15 de fevereiro, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Local: Centro Cultural de Ribeirão Pires (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220), Jardim Pastoril.

Para moradores com idade a partir de 15 anos.

Vagas Limitadas.



Oficina de Produção Musical – Teste de aptidão

Inscrições: de 1º a 15 de fevereiro, das 8h às 12h, e das 13h às 16h30

Local: Centro Cultural de Ribeirão Pires (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220), Jardim Pastoril.

Para moradores com idade a partir de 15 anos.

Vagas Limitadas.



Mangá

Inscrições: de 28 de janeiro a 8 de fevereiro, das 8h às 17h.

Local: CEU Quarta Divisão (Estrada do Sapopemba, 5.055).

Para moradores com idade a partir de 11 anos

Vagas Limitadas