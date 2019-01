Triste realidade

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 11:47



(São Paulo) – O São Paulo jogou contra o Guarani pela Copinha em Araraquara e a galera de Campinas não entrou no estádio. Segundo o critério dos organizadores, como o Tricolor tinha a melhor campanha na competição, somente seus torcedores foram autorizados a ver o jogo.



Veja a que ponto chegamos. A insegurança e radicalismo que o país acompanha, acabam provocando medidas extremas, o que é lamentável.



O Corinthians jogou contra o Guarani nesta quarta em Campinas pelo Paulistão e sua torcida não entrou no Brinco de Ouro da Princesa. No próximo sábado, no jogo em Itaquera pela terceira rodada do Paulistão, os ponte-pretanos não poderão vir a São Paulo.



Lamento a medida. Sempre defendi a presença das duas torcidas em qualquer jogo. Mas a alegação de que estão prevenindo brigas e confrontos não me convence inteiramente. Penso que as autoridades deveriam armar um esquema que ofereça segurança para todos sem discriminação. Mas entendo que isso é difícil.



O torcedor de bem percebe assim que suas pretensões de diversão ficam limitadas graças à arruaceiros que precisam ser punidos exemplarmente. As leis têm de ser endurecidas, a justiça não pode ser morosa e quem usa o futebol para brigar e matar tem de ser punido.



Muito dinheiro



O Flamengo tem um time recheado de estrelas e folha de pagamento nas nuvens. Ainda assim gastou mais de R$ 85 milhões em reforços para 2019. Tá certo que é a maior torcida do Brasil, tem a melhor verba da Globo, fatura muito em rendas, mas ainda assim, aparentemente a conta não fecha.



É estranho, mas espera-se que a nova diretoria esteja trabalhando com responsabilidade. Tomara que não aconteça nenhum escândalo e impontualidade nos pagamentos dos salários.

Exige-se responsabilidade dos dirigentes. E a recomendação não é só para o Flamengo que está desesperado para ganhar um título importante.