23/01/2019 | 20:34



A nebulosidade aumenta nesta quinta-feira em todas as cidades do Grande ABC e aumenta as chances de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

O céu ficará parcialmente nublado e a temperatura baixa um pouco, com máxima na casa dos 31º. As chances de chuva significativa continuam na sexta-feira, mas a partir do sábado a tendência é que haja redução do volume pluviométrico.