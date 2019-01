Cruzeiro usa caça-palavras para anunciar Rodriguinho e Dodô como reforços

23/01/2019 | 13:30



O Cruzeiro utilizou uma forma diferente e curiosa para anunciar os seus dois novos reforços para a temporada de 2019. Em um caça-palavras nas suas redes sociais, o time mineiro escreveu os nomes do meia Rodriguinho e do lateral-esquerdo Dodô para integrar o elenco comandado pelo técnico Mano Menezes. Os dois assinarão contrato em breve.

Com Rodriguinho e Dodô, já são cinco as contratações do Cruzeiro para 2019 - os outros são o meia Marquinhos Gabriel - que estava emprestado pelo Corinthians ao Al-Nassr, dos Emirados Árabes Unidos -, o volante Jadson, do Fluminense, e o lateral-direito colombiano Luis Orejuela, emprestado pelo Ajax (Holanda).

Destaque do Corinthians em 2017 e no primeiro semestre de 2018, Rodriguinho se transferiu ao Pyramids, do Egito, em julho passado. Jogou apenas 12 jogos, sem marcar gols, e agora acertou a sua volta ao Brasil. Contratado para substituir o uruguaio Arrascaeta, que se transferiu ao Flamengo, o meia assinará contrato de três anos.

Para a lateral esquerda, Dodô deixou o Santos e terá um compromisso de uma temporada com o Cruzeiro por empréstimo, que terá a opção de compra dos seus direitos econômicos junto à Sampdoria, da Itália. O jogador terá a concorrência de Egídio, que teve boas atuações na temporada de 2018.

O currículo de Dodô já é extenso no futebol. Foi profissionalizado no Corinthians e depois passou pelo Bahia antes de jogar na Itália por Roma, Internazionale e Sampdoria. Voltou ao Brasil para atuar pelo Santos, mas já teve uma passagem pelo Cruzeiro. Foi entre 2003 e 2007, ainda pelas categorias de base, quando morou na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte.