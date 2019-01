Temporada aponta volta da elegância clássica à moda masculina

22/01/2019 | 08:00



Encerrada no domingo, 20, em Paris, a temporada masculina do inverno 2019 aponta uma guinada nos rumos do guarda-roupa masculino.

Depois de várias estações dominadas por looks mais casuais, com forte influência da moda esportiva, marcas como Dior, Prada, Louis Vuitton, Valentino e Ermenegildo Zegna apostam no resgate de uma elegância clássica, dedicando especial atenção à alfaiataria.

Saem de cena os moletons, camisetas e a enxurrada de tênis que vinham dominando as passarelas dos últimos anos, e ganham especial atenção costumes e camisas, atualizados com acessórios como arreios, coletes e casacos acolchoados, assim como botas, sapatos e blazers de abotoamento cruzado.

As padronagens de xadrez também deram o tom da estação, assim como as estampas de animais, especialmente as de leopardo, o bicho-fetiche de diversas coleções.

Entre outros elementos recorrentes dessa temporada estão as peças utilitárias e de perfume militar, os casacões longos e amplos, e os looks monocromáticos, uma ideia que vem ganhando as passarelas e as ruas há mais de um ano.

Num momento em que o mundo observa a emergência de uma onda conservadora, a moda parece responder a esse movimento resgatando suas próprias raízes e tradições - ainda que com algumas pequenas subversões.

Quanto maior, melhor

Os sobretudos e trench-coats são peças-chave da temporada. Apareceram nos desfiles de Dries Van Noten, Raf Simons e Louis Vuitton.

Funcional

As peças utilitárias, com bolsos fartos em quantidade e tamanhos, estão em alta. Apareceram nas coleções de Jacquemus, Zegna e Prada.

Combinado

Os looks monocromáticos são outra ideia recorrente deste inverno 2019. Emporio Armani, Valentino, Prada, Vuitton e Jil Sander fizeram.

Xeque-mate

O xadrez é a padronagem fundamento da estação. Apareceu nas passarelas de

grifes, como Ermenegildo Zegna, Louis Vuitton e Kenzo.

Neoclássicos

Com releituras modernas de clássicos, a alfaiataria retoma seu posto de destaque nas coleções de Dolce & Gabbana, Prada, Vuitton e Dior Homme.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.