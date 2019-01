21/01/2019 | 18:10



Na lista das coisas que não esperávamos ver, com certeza tinha o tópico Madonna morena. Mas a rainha do pop surpreendeu seus fãs durante o final de semana ao postar uma foto com os cabelos bem curtinhos e bem pretos!

A cantora apareceu ao lado da filha e sem rugas, aos 60 anos de idade. Os fãs não pouparam elogios, sendo que um deles adorou o novo visual e escreveu:

Esse look é bem natural, eu amei! Você é bonita de qualquer forma, em qualquer estilo. Mas esse é o seu verdadeiro VOCÊ.

Uma brasileira, no entanto, disse que acha que os cabelos não são reais:

É peruca kkkkkk