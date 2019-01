Universo paralelo

Miriam Gimenes



22/01/2019 | 07:37



Já se passaram 12 meses – completos, precisamente, na sexta – que o Farol Santander, em São Paulo, iniciou suas atividades. De lá para cá recebeu milhares de visitantes e, para comemorar a data, inaugura hoje, às 9h, a mostra de arte imersiva Além do Infinito, que conta com duas obras alocadas nos andares 22 e 23 de um dos edifícios mais famosos da cidade.

As obras da mostra comemorativa do espaço são a Up There (em tradução, lá em cima), da artista visual brasileira Regina Silveira, e instalação Beyond Infinity (além do infinito), do francês Serge Salat, alocadas em um espaço de 330 metros quadrados cada.

Como a própria artista explica, a Up There transforma o ambiente em que ela está alocada em uma ‘imersão no espaço’. Com um vídeo que tem um pouco mais de três minutos de duração, a obra oferece a quem entra a sensação de passear no universo junto a inúmeros corpos celestes imaginários. Por meio de uma plataforma flutuante que desce, em questão de segundos o visitante chega ao topo das nuvens da atmosfera terrestre, com sequência em loop. Tudo isso é ‘costurado’ com trilha sonora do pianista Rogerio Rochlitz.

A ideia, segundo Regina, é fazer um questionamento reflexivo sobre tempo, infinito e espaço. A obra conversa com outras feitas por ela, como a Lumen, de 2002, em que trabalhou a questão da luz, com a imagem de uma claraboia e sua multiplicação visual e espacial. Os desenhos formados remetiam aos feitos por um caleidoscópio.

Já Beyond Infinity, que passou pela China e França, trata-se de instalação multissensorial que combina espelhos, luzes, música e arte fractal (funções matemáticas transformadas em imagens). A instalação propõe uma experiência cinematográfica em que os visitantes se aprofundam cada vez mais nas imagens e exige que o espectador entre física e simbolicamente na dimensão espaço-tempo dos espelhos. No sábado, a partir das 11h, tanto Regina quanto o francês Serge Salat estarão no local para falar sobre suas respectivas obras e carreiras.

“Quando inauguramos o Farol Santander, tínhamos a ambição de ser uma referência para a cidade de São Paulo. Estamos no caminho certo: atingimos a marca de 300 mil visitantes e recebemos o reconhecimento do público e da crítica às nossas exposições”, disse a vice-presidente executiva de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander, Patrícia Audi. “Agora queremos ir além, para sermos o agente indutor de um retorno das pessoas à região central da metrópole.”



EM FEVEREIRO

O espaço cultural irá inaugurar, no dia 19 de fevereiro, a exposição Hebe Eterna, nos andares 19º e 20º do prédio. A mostra, com curadoria de Marcello Dantas, convidará o visitante a vivenciar um dia no universo de Hebe Camargo, com cenários inspiradores e parte de seu acervo pessoal.



Além do Infinito – Exposição. Farol Santander (Rua João Brícola, 24). De terça a sábado, das 9h às 20h, e, aos domingos, das 9h às 19h. Até 5 de maio. Ingresso: R$ 20 (visitação completa ao prédio).